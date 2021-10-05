Происшествия

Ввоз сигарет на 9 миллионов рублей пресекли псковские таможенники

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли ввоз из Республики Беларусь немаркированной табачной продукции на 9 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

На территории стационарного пункта таможенного контроля «Долосцы» в Себежском районе сотрудники таможни в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров остановили грузовое транспортное средство с полуприцепом. По предъявленным водителем документам следовало, что автомобиль въезжал из Республики Беларусь порожним.

«При проведении проверочных мероприятий в передней части грузового отсека была выявлена перегородка, имитирующая наружную стенку полуприцепа. При вскрытии грузового отделения за фальшивой стенкой обнаружено 340 коробок с сигаретами белорусского производства», - рассказал начальник отдела за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Альберт Скосырев.

Ориентировочная стоимость партии табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации превышает 9 миллионов рублей.

170 тысяч пачек белорусских сигарет изъяли и передали территориальному органу МВД России для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.