Ввоз сигарет на 9 миллионов рублей пресекли псковские таможенники

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли ввоз из Республики Беларусь немаркированной табачной продукции на 9 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
На территории стационарного пункта таможенного контроля «Долосцы» в Себежском районе сотрудники таможни в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров остановили грузовое транспортное средство с полуприцепом. По предъявленным водителем документам следовало, что автомобиль въезжал из Республики Беларусь порожним.
Ориентировочная стоимость партии табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации превышает 9 миллионов рублей.
170 тысяч пачек белорусских сигарет изъяли и передали территориальному органу МВД России для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.