Происшествия

Великолукский бизнесмен попал под следствие за уклонение от налогов

Великолукского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, предприниматель занимается производством продукции из мяса убойных животных мяса птицы. Для применения специальных режимов налогообложения он произвел «дробление» своего бизнеса с использованием подконтрольной взаимозависимой организации.

«Имело место перераспределение доходов между двумя налогоплательщиками в целях недопущения превышения порога совокупного дохода, позволяющего им обоим применять упрощенную систему налогообложения. Указанные действия бизнесмена по формальному разделению деятельности с целью применения льготного режима налогообложения принесли ущерб бюджету свыше 9 млн рублей», - объяснили в ведомстве.

В настоящее время проводится следствие для установления всех обстоятельств преступления.