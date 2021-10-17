Происшествия

Более тысячи пачек сигарет не пропустили через границу в Псковской области

Скрытые от таможенного контроля сигареты выявили в двух транспортных средствах международной перевозки на посту многостороннего автомобильного пункта пропуска Убылинка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Гражданин Чехии, выезжающий с таможенной территории Евразийского экономического союза, разместил под приборной панелью и в рефрижераторной установке полуприцепа 601 пачку белорусских сигарет. Днем ранее 600 пачек сигарет российского производства обнаружили в технологическом отделении рефрижераторной установки грузового автомобиля, за рулем которого был гражданин РФ.

Табачные изделия изъяли. В отношении водителей возбудили дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16,1 КоАП России.