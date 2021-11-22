Происшествия

Полицейские изъяли в псковском магазине более 34 литров спиртного

Более 34 литров алкоголя и 860 пачек сигарет без акцизных марок РФ обнаружили в магазине в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Незаконную продукцию обнаружили в торговом зале и подсобных помещениях магазина. Табачные изделия изъяли таможенники и направили в региональное управление Роспотребнадзора для принятия решения в рамках административного производства. Ориентировочная стоимость сигарет превышает 90 тысяч рублей.

Спиртное изъяли сотрудники полиции.