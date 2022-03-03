Происшествия

Великолучанин поднял в городе «закладку» и попал в суд

Великолукский городской суд огласил приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в незаконном приобретении, хранения без цели сбыта наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

3 октября в городе Великие Луки подсудимый со своего мобильного телефона через сеть «Интернет» заказал наркотик, перечислил за него деньги и получил географические координаты и фотографию места «закладки». В этот же день мужчина нашел на земле покупку, поместил ее во внутренний карман куртки и стал незаконно хранить до момента изъятия сотрудниками полиции.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов. Приговор суда пока не вступил в законную силу.