Происшествия

Вывоз старинных монет пресекли таможенники на границе в Псковской области

Вывоз старинных монет пресекли на российско-эстонской границе в Псковской области. Россиянка не задекларировала 3259 монет общим весом 4,4 килограмма. Среди них оказались монеты, выпущенные в обращение более ста лет назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Наталья Князева

При выезде из России в Эстонию через пункт пропуска «Куничина Гора» женщина отказалась заполнять пассажирскую таможенную декларацию. При контроле багажа в ручной клади сотрудники обнаружили коробку с монетами различного достоинства, разных стран, годов выпуска и состояния. Большая часть монет выпущена с 1931 по 2021 год.

Сотрудники таможни направили монеты экспертам для исследования. Экспертиза показала, что 9 металлических монет номиналом 1, 2 и 3 копейки с гербом в виде двуглавого орла изготовлены более 100 лет назад и являются культурными ценностями. Копейки 1898, 1855, 1910, 1903, 1913, 1900 годов выпуска к вывозу запрещены.

Возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводятся проверочные мероприятия.