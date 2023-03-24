Происшествия

Пассажир из Дубая напал на сотрудника таможни в Пулково. ВИДЕО

Пассажир, который вернулся из Дубая, напал на сотрудника таможни в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Видео: Федеральная таможенная служба России

Все произошло сегодня, 24 марта. В соцсетях появилась запись инцидента. На кадрах видно, как мужчина на повышенных тонах разговаривает с сотрудником таможни и нецензурно выражается. Как оказалось, пассажиру не понравилось то, что он ждал почти два часа, пока пройдет процедура досмотра, пишет RuNews24.

У таможенников возникли вопросы к содержимому сумок россиянина. Он пытался провезти валюту, на которую не была заполнена декларация. Вместо разрешенных 10 тысяч долларов путешественник ввез в Россию 15 087 долларов. Мужчину это не устроило и сначала он ругался, а потом напал на сотрудника и ударил его. В настоящее время в отношении дебошира возбуждено уголовное дело.