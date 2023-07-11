Происшествия

Москвич совершил почти 80 наркотических преступлений в Псковской области

29-летний житель Московской области совершил 79 наркотических преступлений в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Житель Московской области, входящий в организованную группу, созданную неустановленным лицом, забрал из указанных «куратором» тайников на территории Московской области оптовые партии с наркотиками. Обвиняемый незаконно перевез наркотические средства в квартиру, арендованную в Псковской области.

Выполняя возложенные на себя обязанности с 7 по 11 июля, находясь в арендуемой квартире, злоумышленник с помощью электронных весов расфасовал наркотические средства в удобную для незаконного сбыта упаковку.

На арендованном автомобиле с расфасованными наркотическими средствами мужчина приехал на территорию Велейской волости Пушкиногорского района. Там он поместил свёртки с наркотиками в землю. С помощью телефона он сфотографировал тайники. Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Приговором Пушкиногорского районного суда его признали виновным в совершении 79 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пункта «а»» части 4 статьи 228.1 УК РФ, и 5 преступлений, предусмотренных части 3 статьи 30, пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой в крупном размере).

С учетом позиции прокурора подсудимому назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима