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Некоторые псковичи продолжают верить мошенникам даже после беседы с полицией

14.02.2024 16:28|ПсковКомментариев: 0

Некоторые псковичи продолжают верить мошенникам даже после беседы с полицией. Об этом начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Люди бывает и дважды попадаются на уловки мошенников. Были случаи, когда на стадии самого мошенничества наши сотрудники видели противоправные действия, пытались отдернуть граждан, отвозили их в отдел полиции, проводили профилактические беседы, убеждали, что их обманывают. Граждане благодарили наших сотрудников, выходили, и все равно переводили деньги мошенникам»,- рассказал Александр Полатовский.

Он добавил, что УМВД России по Псковской области ведет активную профилактическую работу, но мошенники часто меняют предлоги в своих схемах, и это позволяет им обманывать граждан, даже используя ту же самую схему.

«Предлог может немного меняться. Человека предупредили, что сотрудники банка или полицейские не спрашивают персональные данные, но звонит оператор связи, чтобы продлить договор обслуживания. Эти предлоги часто меняются, и люди теряются», - уточнил Александр Полатовский.

Теги: #происшествие #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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