Происшествия

Подозреваемую в краже псковичку задержали росгвардейцы

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую в краже из магазина 14 апреля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда была нажата кнопка тревожной сигнализации в 14.50. Правоохранители незамедлительно прибыли на место происшествия, где задержали 24-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

По факту хищения проводится проверка.