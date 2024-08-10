Происшествия

В суд направлено уголовное дело по факту резонансного ДТП со школьным автобусом

Уголовное дело по обвинению жителя Литовской республики в совершении преступления, повлекшее тяжкий вред здоровью людей, направлено в суд для рассмотрения по существу отделением по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

12 февраля водитель, двигаясь по 380 километру автодороги «Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с республикой Беларусь», вел грузовой автомобиль по территории Пушкиногорского района со скоростью 89 км/ч. Эта скорость превышает установленное ограничение (не более 70 км/ч) и лишает возможности постоянного контроля за движением транспортного средства. Водитель также не учел дорожные условия – гололед. Он не справился с управлением, утратил контроль, что привело к заносу полуприцепа «SCHMITZ» от грузового автомобиля «VOLVO FH» ну встречную полосу движения.

После чего произошло столкновение полуприцепа с автобусом «ПАЗ 32053-70», перевозившего несовершеннолетних.

В результате дорожно-транспортного происшествия, два пассажира получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Всего пострадало 16 детей и 3 сопровождающих взрослых.