Происшествия

Нарушившего меру пресечения островича взяли под стражу

Островский городской суд Псковской области рассмотрел ходатайство врио начальника следственного отдела ОМВД России по Островскому району об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ.

Суд установил, что 12июля следственный отдел ОМВД России по Островскому району возбудил уголовное дело по факту совершения открытого хищения с применением насилия 3 000 рублей.

В ходе расследования дела обвиняемый скрылся, нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении мужчины проводились розыскные мероприятия, в ходе которых его задержали.

Суд, учитывая данные обстоятельства, сведения о личности обвиняемого, который и ранее совершал преступления корыстной направленности, ходатайство следователя удовлетворил.

Срок содержания под стражей установлен по 10 декабря текущего года включительно.