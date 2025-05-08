В России и мире

При взрыве в пермском университете погибли мужчина и 8-летняя девочка

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели людей при взрыве в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета.

ЧП произошло сегодня днем в лаборатории аэрокосмического факультета, расположенной на улице Академика Королева. По предварительным данным, произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще два человека получили травмы различной степени. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По данным Telegram-канала SHOT, при взрыве погибли директор завода-разработчика установки, которую испытывали в лаборатории, и его дочь.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, производится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Назначаются судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская с целью установления причины пожара и гибели людей. Ход расследования находится на личном контроле руководителя СУ СКР Дениса Головкина.