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В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом бассейне и водоеме

Мэрия Барселоны направила в муниципальные бассейны города отчет центра по борьбе с дискриминацией, в котором запрещается отказывать женщинам плавать топлес, сообщает Tjournal.

Рекомендация основывается на юридическом анализе и распространяется на все виды бассейнов. Противоположное поведение будет считаться дискриминацией, так как мужчины посещают данные учреждения без верхней части одежды.

Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.