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В Петербурге младенец съел гашиш

В Санкт-Петербурге полиция выясняет обстоятельства, при которых годовалый ребенок отравился наркотиками. Как пишет «Российская газета», по предварительным данным, ребенок съел гашиш.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, к ребенку вызвали «скорую». Врачи госпитализировали мальчика и сразу же проинформировали полицию, что предварительной причиной острого перорального отравления стали наркотики.

Сам мальчик жил с родителями в квартире по Светлановскому проспекту. Ранее в поле зрения правоохранителей или органов опеки и попечительства семья не попадала.

Между тем врачи говорят, что состояние отравившегося мальчика довольно тяжелое.