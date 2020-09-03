В России и мире

«Танго не танцуют в одиночку»: в Кремле выступают за продолжение диалога с Западом

Россия выступает за продолжение конструктивного диалога с Западом, но пока не встречает понимания, а в одиночку «танго танцевать не получается». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 октября.

«В Кремле видят необходимость и полезность этого диалога и в Кремле всегда последовательно выступали за возобновление и продолжение этого конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении, - отметил он. - Но, как это ни банально, но в одиночку танго танцевать не получается».

Дмитрий Песков пояснил, что не Россия была инициатором «свертывания» диалога с западными партнерами по всем возможным направлениям, пишет ТАСС. «Очевидно, что именно Россия не встречает понимания в своих попытках как-то возобновить этот диалог, и, очевидно, что Россия, конечно же, не готова сталкиваться с таким отношением, с которым мы сталкиваемся на фоне инцидента с берлинским пациентом (Алексеем Навальным - ред.)», - сказал он.

«Внешняя политика у нас формируется и формулируется главой государства, но главными руками в реализации этой внешней политики как раз являются Министерство иностранных дел и министр иностранных дел», - добавил пресс-секретарь президента.