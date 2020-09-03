В России и мире

Владимир Путин заявил о расширении присутствия НАТО у российских границ

Россия должна учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, к примеру, связанных с расширением присутствия НАТО у российских границ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Мы должны учитывать и целый ряд потенциально опасных внешних факторов. Современных, новых. Так, например, в Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ», - отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, НАТО не отреагировала на предложение России снизить военную активность во время пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

«На наше предложение снизить военную активность в период пандемии альянс вообще не отреагировал. Больше того, интенсивность полетов авиации и действий флотов натовских стран только выросла», - добавил Владимир Путин.

Кроме того, президент пояснил, что Россия не намерена втягиваться в «изматывающую гонку вооружений».