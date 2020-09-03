В России и мире

Европейский бизнес просит облегчить доступ специалистов из ЕС в Россию

Крупные бизнес-объединения европейских компаний, работающие в России, просят власти РФ восстановить деловые поездки и дать высококвалифицированным специалистам (ВКС) и членам их семей возможность многократного въезда без необходимости включения их имен в особые списки компетентных ведомств.

Эту просьбу девять европейских бизнес-объединений, насчитывающих в своих рядах в общей сложности свыше 4 тысяч фирм-членов, излагают в совместном письме, которое они вскоре намерены направить в Европейскую комиссию и правительство России, пишет газета «Известия».

«Подготовка и оформление рейсов требуют колоссальных бюрократических издержек. Учитывая высокую трудоемкость существующей процедуры для всех вовлеченных сторон, включая органы государственной власти, существует большая потребность в выработке унифицированного и упрощенного решения», - отмечается в письме европейских бизнес-ассоциаций.

В конце июня Россия частично смягчила введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд зарубежных специалистов, однако иностранцы из этой категории по-прежнему имеют право лишь на однократную поездку в страну. И каждый рейс, и каждый пассажир требуют получения специального разрешения от ФСБ и МВД РФ, куда списки пассажиров вносят федеральные органы исполнительной власти, в чьем ведении находится работодатель иностранца.