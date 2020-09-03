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Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин пожелал Джо Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов, пишет РИА Новости. «Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами», - говорится в его сообщении.

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По итогам голосования выборщиков демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. 6 января 2021 года результаты должен утвердить конгресс.