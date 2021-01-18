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Власти США приветствуют решение не проводить чемпионат мира по хоккею в Белоруссии

Власти США приветствуют решение не проводить чемпионат мира по хоккею в Белоруссии, заявила представитель госдепа Морган Ортагус.

«Мы приветствуем решение IIHF не проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года в Белоруссии. Мы будем ждать, когда в этой стране будут созданы условия для проведения международных соревнований», - отметила она в Twitter.

Морган Ортагус призвала власти Белоруссии «прекратить кампанию по оказанию давления на спортсменов, а также положить конец жестким карательным мерам».

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В понедельник IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой (International Ice Hockey Federation, IIHF) сообщила, что перенос ЧМ по хоккею 2021 года из Минска неизбежен. Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Белоруссии.