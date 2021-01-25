В России и мире

В Кремле ответили на вопрос о вхождении Донбасса в состав России

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. Об этом он сообщил, комментируя слова главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян с призывом к «России-матушке» «забрать Донбасс домой».

Дмитрий Песков отметил, что Симоньян - медиаменеджер и журналист и не выражает официальную позицию Москвы по этому вопросу.

«Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских», - подчеркнул он, передает РИА Новости.

На вопрос, нет ли противоречий в названии форума «Русский Донбасс», на котором сделала свое заявление Симоньян, пресс-секретарь президента ответил, что название не режет слух, поскольку в этом регионе живет подавляющее большинство русских и русскоговорящих.