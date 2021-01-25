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Россия ответила на призыв Эстонии ввести новые санкции

Пресс-служба российского посольства в Таллине прокомментировала принятое накануне заявление парламента Эстонии о гражданских свободах в России.

Напомним, эстонские парламентарии призвали Евросоюз «разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики».

В ответ в дипмиссии напомнили о словах Владимира Путина, который на онлайн-форуме «Давосская повестка дня - 2021», заявил, что «нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались еще из прошлых веков», пишет РИА Новости.

В посольстве отметили, что формирование новой правительственной коалиции в Эстонии, казалось бы, дает шанс на переход именно к такой логике действий, на восстановление контактов для решения накопившихся проблем.

«К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы», - говорится в документе. Российские дипломаты обратили внимание, что «данный порыв был подхвачен эстонскими парламентариями».

«Фактом остается принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений. Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились. В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага», - добавило посольство.