В России и мире

МИД предложил устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США. Свое мнение он высказал в разговоре с агентством Bloomberg.

«Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — подчеркнул он.

Рябков не стал перечислять конкретные меры, необходимые для противодействия доллару. Он также напомнил, что внешнеполитическое ведомство не отвечает за экономическую политику.

Как отметил дипломат, подобные меры, в первую очередь, связаны с намерениями администрации нового президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции. По словам Рябкова, за последние несколько лет экономические меры со стороны США коснулись российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов. Как предположил замглавы внешнеполитического ведомства, в нынешней ситуации Вашингтон лишь усилит санкционную политику, пишет РИА Новости.

Помимо прочего, Рябков указал на усиление взаимной неприязни между Москвой и Вашингтоном. Дипломат считает, что сейчас отношения двух стран, вероятно, накалены сильнее, чем во времена существования СССР.