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В России и мире

Аналитики назвали три ключевых риска для России в 2021 году

27.02.2021 23:19|ПсковКомментариев: 0

Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings перечислили три ключевых риска, которые могут повлиять на рейтинговые перспективы России.

В списке оказались ужесточение западных санкций, ослабление макрополитической конструкции, а также транзит власти и внутриполитическая волатильность, пишет РБК со ссылкой на презентацию агентства.

Ведущий аналитик по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов отметил, что нынешний кредитный рейтинг России уже учитывает «умеренное ужесточение санкций» со стороны США. По его словам, таких крайних мер, как запрет на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке, не ожидается. При этом США попробуют избежать использования доллара в качестве оружия в глобальной финансовой системе.

В агентстве считают, что негативные сценарии сдержат и нацеленность американского президента Джо Байдена на восстановление отношений с союзниками, а также тесные связи России и ЕС в сфере энергоносителей. Старший экономист британской Oxford Economics Евгения Слепцова полагает, что возможные новые меры не сильно повлияют на российскую экономику или ее суверенный долг.

Она отметила, что эксперты не ожидают, что санкции США будут жестче европейских, поэтому их влияние будет «пренебрежимо малым».

Теги: #санкции #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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