В России и мире

В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень плохими» высказывания американского президента Джо Байдена о Владимире Путине, пишут российские СМИ.

«Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», - отметил Дмитрий Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин «ответит за вмешательство в выборы», а в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского лидера «убийцей». Журналист задал вопрос Байдену: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?». «Ммм, да», - ответил Байден.

Дмитрий Песков подчеркнул, что в истории российско-американских отношений похожих заявлений еще не было.

«В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется», - прокомментировал слова американского президента Владимир Путин. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы!» - сказал российский лидер. Владимир Путин подчеркнул, что «без шуток» желает американскому коллеге здоровья.