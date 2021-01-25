В России и мире

Минпросвещения дало поручения школам после трагедии в Казани

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Лариса Фальковская после трагедии в Казани попросила школы актуализировать планы по антитеррористической защищенности и ежеквартально проводить тренинги.

«Ваши планы по антитеррористической защищенности в этом отношении должны быть актуализированы, и тренинги должны проводиться ежеквартально и учения», - сказала Лариса Фальковская на совещании по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности.

По ее словам, они необязательно должны быть связаны с проникновением посторонних на территорию, их можно совмещать с плановыми учениями по противопожарной безопасности, пишет РИА Новости. Лариса Фальковская также попросила обратить внимание на эти планы и перед летней оздоровительной кампанией, и новым учебным годом.

Смотрите также До следующего «колумбайна»

«Еще из опыта Казани - есть смысл провести инвентаризацию работы ведомственных психологических служб на предмет не только достаточности специалистов, работающих в постоянном режиме, но и на наличие возможностей создания мобильных групп под задачи, связанные с психологической безопасностью», - добавила глава департамента.