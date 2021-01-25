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В России и мире

Россия объявила США и Чехию недружественными странами

15.05.2021 09:00|ПсковКомментариев: 2

Правительство утвердило перечень государств, которые совершают недружественные действия против России. Как сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, в указанный перечень вошли Соединенные Штаты Америки и Чехия. 

Теперь на данные страны будут распространяться положения указа президента «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», пишет РИА Новости.

Кроме того, власти утвердили количество физических лиц, находящихся на территории России, с которыми госучреждения и диппредставительства указанных стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые документы, на основании которых возникают трудовые отношения. Для Чехии количество таких лиц составит 19 человек, для США - ноль.

Действие указа не касается граждан недружественных государств, работающих в дипломатических учреждениях, он также не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики.

Теги: #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
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