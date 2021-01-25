В России и мире

В бундестаге заявили о подготовке Германии к войне с Россией

Депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен заявила в своей статье в газете nd.DerTag, что Германия, наращивая расходы на оборону, готовится к войне с Россией.

«Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали», - приводит слова Дагделен РИА Новости.

Она отметила, что взаимоотношения между Германией и Россией достигли дна, и не проходит и дня без требований о введении новых санкций против Москвы. При этом вместо дипломатии, по ее словам, немецкое правительство делает ставку на беспрецедентное перевооружение, чтобы за несколько лет стать крупнейшей военной державой на континенте с расходами на оборону в размере 85 миллиардов евро, что значительно превосходит военные затраты России.

«Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России», - высказала мнение парламентарий.

Она напомнила, что во время своего недавнего визита на Гуам министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила военным, собравшимся на американском военном корабле: «Мы бок о бок сражаемся за демократию, свободу и основанный на правилах порядок. В Европе противник - Россия, а здесь - скорее, Китай».

Как считает Дагделен, любой, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересован в разрядке напряженности или даже в «общем европейском доме». «Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага в целях подготовки к вооруженному конфликту с Россией», - отметила она, напомнив о немецких войсках в Прибалтике на западной границе России и военных учениях НАТО.

«Бряцание оружием, конфронтационная риторика и военные угрозы во все большей степени определяют общественный дискурс в Германии. Всех, кто не согласен, называют кремлевской марионеткой. Это с уверенностью можно рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне», - пишет депутат.

По ее словам, политики отстраняются от упреков в ненависти к России, но при этом «бросаются в глаза» двойные стандарты в отношении американских президентов, «по чьим приказам в прошлом были уничтожены тысячи людей по всему миру».

Дагделен выразила мнение, что немецкие политики, заявляющие о готовности к агрессии, направленной на восток, мечтают о такой России, в которой связанные с Западом олигархи будут предоставлять сырьевые богатства страны другим государствам.

«Нельзя забывать о войне на истребление и разграбление против Советского Союза. Из этого ужасного варварства можно извлечь только один урок: дружба с Россией и другими бывшими советскими республиками должна стать максимой немецкой политики», - заключила Дагделен.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.