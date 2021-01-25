В России и мире

В Кремле ответили на вопрос о поставке зарубежных вакцин в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 в страну, заявил, что этот вопрос пока не обсуждается, передает РИА Новости.

«У нас своих хватает, четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?» — сказал он.

Дмитрий Песков также отметил, что в какой-то момент препараты могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся «достаточно регулярно».

Помимо этого, пресс-секретарь заявил, что тема взаимного признания российских и зарубежных вакцин стоит на повестке дня.

«Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет», — заключил представитель Кремля.

Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ревакцинацию делают препаратом «Спутник Лайт». За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (создана в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.

В начале июля госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать российские и китайские препараты от COVID-19.

На это в Кремле заявили, что дискриминация вакцин и их производителей неприемлема в демократическом обществе. В Москве убеждены, что российский препарат признают в Европе, если этот вопрос будут решать без «предубеждений политического или лоббистского характера».