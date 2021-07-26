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МИД Литвы заявил о нелегальных российских мигрантах из Белоруссии

Среди нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне. Литва ведет переговоры с Россией об их возвращении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замминистра иностранных дел Литвы Мантаса Адоменаса.

«У нас был диалог с представителем РФ, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», - заявил он в эфире «Эхо Москвы».

Тем не менее, по словам представителя МИД Литвы по-прежнему большую часть мигрантов составляют граждане Ирака.

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Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет «ни денег, ни сил».