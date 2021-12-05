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Ради зарплаты в два раза выше 40% россиян готовы уйти с любимой работы – опрос

Деньги правят миром: и нелюбимая работа становится привлекательнее, если за нее платить вдвое больше. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, который бы проведен 1-8 февраля. В нем приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Аналитики спросили, готовы ли люди заниматься нелюбимым делом с зарплатой в два раза выше, чем сейчас: 39% согласились, 34% отказались. А если бы вдруг заработок на любимой работе снизился вдвое, лишь каждый одиннадцатый остался бы на ней, 79% отказались бы трудиться на таких условиях.

Россиян, которые не любят свою работу, испытали вопросом: покинули бы они опостылевшее место ради работы мечты, но с зарплатой в два раза меньше, чем сейчас. Лишь 15% ответили положительно, 73% отказались. А если бы на горизонте маячила любимая работа, но на старом нелюбимом месте их удерживали обещанием в два раза повысить заработок, лишь каждый третий (32%) уволился бы, 55% отказались бы от работы мечты ради денег.

Мужчины чаще женщин делали выбор в пользу нелюбимой работы с зарплатой в два раза больше: «Деньги — отличный стимул, чтобы сделать работу любимой», – обосновывают они свое решение.