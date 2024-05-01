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Общество

Игорь Иванов о деятельности профсоюзов в Псковской области

02.05.2024 16:58|ПсковКомментариев: 0

Первого мая Псковский областной совет профессиональных союзов активно принимал участие в организации праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда. В этой связи председатель облсовпрофа Игорь Иванов в эфире «ПЛН FM» рассказал о достижениях организации в прошлом году, льготах, которые получают члены профобъединений, актуальности и о важности профсоюзов в жизни трудовых коллективов. 

 

- Игорь Олегович, давайте начнем издалека: 2023-й был назван годом укрепления и развития социального партнерства. Как вы оцениваете минувший год с этой точки зрения? 

- Достаточно продуктивно. Наше профобъединение достаточно серьезно относится к институту социального партнерства, мы этому уделяем очень большое внимание. В прошлом году, раз год так определили, мы еще в большей степени усиливались. И получилось, и заключили региональное трехстороннее соглашение по итогу, в котором все-таки были отражены те тезисы, о которых я не раз говорил у вас в студии. Все-таки прописано, что необходимо всем хозяйствующим субъектам работать над заключением коллективных договоров и над созданием первичных профсоюзных организаций. Понятно, что это рекомендация, но я еще раз повторяюсь: иной раз, когда рекомендация закреплена решением высшего должностного лица субъекта, это, во всяком случае для бюджетного сектора, как правило, руководство к действию.

Поэтому мы фиксируем по прошлому году и рост в бюджетном секторе первичных профсоюзных организаций, рост профсоюзного членства, рост заключенных коллективных договоров. Наличие коллективного договора в организации - это как критерий эффективности того или иного руководителя. Особенно, если это бюджет. Но если есть коллективный договор, то работодатель думает о своих работниках. Потому что коллективный договор предполагает не просто копирование Трудового кодекса, а закрепление дополнительных социальных льгот и гарантий для трудового коллектива, для конкретного работника. 

- Тема профсоюзов не новая, многие знают, что это такое, но, скорее всего, в теории. А что реально на практике дает членство в профсоюзе? 

- Вообще этой теме можно отдельную передачу посвятить. Я сейчас попробую широкими мазками рассказать. Вообще, профсоюз – это семья. Я не устаю об этом говорить. В семье все бывает, и понятно, что здесь и коллективизм, и друг другу необходимо помогать - и по отраслевому признаку, и не по отраслевому. Всегда можно прийти к тому или иному отраслевому руководителю, получить консультацию, помощь, поддержку. Если начинать, опять же, тему взносов - большая часть денежных средств остается в первичном профсоюзном звене. И, опять же, председатель первички, профсоюзный комитет расходует эти денежные средства на те цели, которые определил профсоюз, коллектив. И здесь, опять же, может быть как многие хотят: рубль отдал - два получил. Иногда так и бывает. Потому что сегодня закон позволяет, и многие работодатели это уже делают, дополнительно выделяют денежные средства по коллективному договору на культурно-массовую спортивно-оздоровительную работу. То есть, по сути, к тому профсоюзному взносу, который человек заплатил, работодатель еще несколько рублей дал. И расширяется возможность провести то или иное мероприятие. Это говорит и о микроклимате, и о поддержке человека труда.

Я уже не буду говорить про санаторно-курортное лечение, которое для членов профсоюза сегодня ниже себестоимости. То есть в разы дешевле, нежели чем для простого человека, который не является членом профсоюза. Я уже не буду говорить о тех дополнительных социальных программах, которые вводит совет профсоюза, где еще больше удешевляются эти продукты. Сегодня почетная грамота областного Совета профсоюзов дает право на назначение впоследствии звания "Ветеран труда". Тоже дополнительные преференции.

Туристические базы, правовая помощь... Сегодня написание искового заявления - 3-5 тысяч рублей в зависимости от сложности. А профсоюз сегодня занимается не только трудовым законодательством, но и семейным правом, мы занимаемся проблемами ЖКХ, налоговым правом. Если наши специалисты где-то не дотягивают и, может быть, не хватает компетенции, то мы этих специалистов привлекаем на стороне, то есть за средства областного совета профсоюза. Тоже мотивация. Ну и многое-многое другое.

- Насколько сегодня, на ваш взгляд, востребованы профсоюзы в реальном секторе? Не пережиток это XX века? Актуальны профсоюзы сегодня?

- Профсоюзы актуальны. И, как мне видится, мы сегодня стоим вообще на этапе развития. То есть в определенный момент постсоветского периода была стагнация. Понятно, почему. Профсоюзы раньше были встроены в государственную систему, все были членами профсоюза, а потом - развал экономики. Чуть ли не развал страны, и профсоюзное движение здесь, кстати, сохранилось. Предприятия разрушались, членская база уменьшалась, некоторые даже отраслями экономики уходили в никуда.

На самом деле профсоюзы доказали свою состоятельность. Профсоюзы - это экономическая организация, и человек осознанно платит свой профсоюзный членский взнос. Не так, как это было в советский период. Профсоюзы - это опора для государства, для стабильности общества. Это справедливо единственный представитель трудового коллектива в организации. Во все остальное я не верю, в советы трудового коллектива, какие-либо дутые органы... Это все ерунда, это все от лукавого. Только профсоюзы эффективно представляют работника и защищают права человека труда. 

- А есть ли такие профсоюзы, которые числятся для галочки? Или налажена работа, все трудятся, как говорится, хорошо?

- Все трудятся по мере возможности и по-разному у всех получается. Я вначале сказал, что у нас профсоюзная семья. Поэтому если я вижу, что кто-то с чем-то не справляется, либо может быть работает не с той интенсивностью, которая необходима сегодня всем нам, мы об этом поговорим отдельно в рамках Совета профсоюзов, а не здесь. Мы эти вопросы решаем в семье. 

Беседовал Константин Калиниченко

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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