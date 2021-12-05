В России и мире

Олег Тиньков выступил против военной спецоперации на Украине

Бизнесмен Олег Тиньков выступил против специальной военной операции на Украине, аргументируя это тем, что государства должны вкладывать деньги в другие сферы, в частности, в медицину. Пост опубликован в его инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Олега Тинькова

«Сейчас, в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!» - написал Олег Тиньков.

Бизнесмен напомнил, что фонд его семьи занимается спасением жизни людей, которые заболели раком крови. «Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни, за последние 2 года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная!» - подчеркнул он.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

Смотрите также Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе

На данный момент в Белоруссии проходят переговоры России и Украины.