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В России провели успешный испытательный запуск баллистической ракеты «Сармат». ВИДЕО

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области 20 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Видео: Минобороны РФ

«Сегодня в 15 часов 12 минут московского времени на государственном испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат". Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», - говорится в сообщении.

Летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса «Сармат», отметили в ведомстве.

«Данный пуск является первым в программе государственных испытаний. После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», - рассказали в Минобороны.

В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае, ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс. Перспективный ракетный комплекс «Сармат» заменит «Воеводу».

Комплекс «Сармат» - изделие исключительно российской кооперации промышленности, подчеркивают в ведомстве. Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты, принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки.

«Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Ракета "Сармат" обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. "Сармат" самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны», - заверили в ведомстве.