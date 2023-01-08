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В Анталье женщинам ростом ниже 160 см рекомендовали не выходить на улицу

Губернатор Антальи Эрсин Языджи призвал женщин ниже 160 сантиметров не выходить на улицу из-за сильной бури. О вынужденном запрете сообщает местное издание Antalya Hakkinda.

Как поясняется в публикации, существует вероятность, что низкорослых женщин может унести ветер. В некоторых районах популярной у туристов турецкой провинции скорость его порывов достигала 100 километров в час, пишет «Лента.ру».

В комментариях к посту турецкие пользователи посмеялись над заявлением СМИ и пояснили, что это шутка, которая распространяется в сети каждый раз, когда в курортных городах объявляют шторм.

Ранее 11 января на турецкую Анталью обрушился сильный шторм. Отмечалось, что высота волн у побережья пляжа Коньяалты достигала шести метров. Во многих районах курорта оказались повалены деревья. Более того, от стихии пострадали десятки машин.