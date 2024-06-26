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СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на российские регионы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массовой атаки областей украинскими БПЛА. Об этом сообщили с Следственном комитете.

Ночью на 10 сентября большое количество дронов атаковали территорию Росси, пишет Kaluga-poisk.ru.

По данным Минобороны, средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа:

72 БПЛА над территорией Брянской области;

20 – над территорией Московской области;

14 – над территорией Курской области;

13 – над территорией Тульской области;

8 – над территорией Белгородской области;

7 – над территорией Калужской области;

5 – над территорией Воронежской области;

4 – над территорией Липецкой области;

1 – над территорией Орловской области.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

По предварительным данным, в результате атаки погибла женщина, а также имеются пострадавшие.

Расследование продолжается.