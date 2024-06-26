СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на российские регионы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массовой атаки областей украинскими БПЛА. Об этом сообщили с Следственном комитете.
Ночью на 10 сентября большое количество дронов атаковали территорию Росси, пишет Kaluga-poisk.ru.
По данным Минобороны, средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа:
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
По предварительным данным, в результате атаки погибла женщина, а также имеются пострадавшие.
Расследование продолжается.