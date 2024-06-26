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В России и мире

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на российские регионы

11.09.2024 17:42|Псков

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массовой атаки областей украинскими БПЛА. Об этом сообщили с Следственном комитете. 

Ночью на 10 сентября большое количество дронов атаковали территорию Росси, пишет Kaluga-poisk.ru.

По данным Минобороны, средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа:

  • 72 БПЛА над территорией Брянской области;
  • 20 – над территорией Московской области;
  • 14 – над территорией Курской области;
  • 13 – над территорией Тульской области;
  • 8 – над территорией Белгородской области;
  • 7 – над территорией Калужской области;
  • 5 – над территорией Воронежской области;
  • 4 – над территорией Липецкой области;
  • 1 – над территорией Орловской области.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

По предварительным данным, в результате атаки погибла женщина, а также имеются пострадавшие.

Расследование продолжается. 

Теги: #БПЛА
Источник: Псковская Лента Новостей
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