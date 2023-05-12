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Рок-группа Sirotkin примет участие в фестивале в Михайловском

Известная инди-рок-группа Sirotkin выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры в селе Михайловское Пушкиногорского района. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хедлайнером фестиваля, помимо "Детской филармонии", станет и Губернаторский симфонический оркестр, на поляне они поставят оперу "Алеко". Планируем, что выступит Бутман (саксофонист - ред.) и Sirotkin. Также ожидается больше количество поэтов из Литинститута (Литературный институт имени А. М. Горького), наш Союз писателей также будет участвовать. На Днях Пушкинской поэзии будет много стационарных и нестационарных площадок, полюбившаяся всем Картония, барабанщики, куклы Пэжо, сон Татьяны», – отметила гостья студии.

Она также добавила, что в этом году концепция Дней Пушкинской поэзии - не уличный театр, а ожившее музейное пространство.