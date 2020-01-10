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Актриса Псковского театра драмы поделилась впечатлениями от съемок в фильме «Холоп»

Актриса Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина Ксения Тишкова приняла участие в съемках российской комедии «Холоп», которая в конце декабря 2019 года вышла в кинопрокат.

Как рассказала Ксения корреспонденту «МК в Пскове», она сыграла эпизодическую роль девушки по имени Забава, которую один из главных героев фильма Хан выбирал в качестве потенциальной невесты.

Роль Хана исполнил российский актёр, юморист и телеведущий Азамат Мусагалиев.

Фото: DR

«С другими звездами кино, к сожалению, пообщаться не удалось. Моя роль была небольшая, заняла в итоге около минуты «киношного» времени, поэтому съемки прошли быстро, буквально за день-два отсняли все сцены», - сообщила она в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».

«Я посмотрела фильм, он мне очень понравился. Не ожидала, что он будет настолько забавным и смешным. Разительно отличается от наших современных комедий», - поделилась мнением Ксения Тишкова.

Отметим, фильм «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского проката. Он вышел на большой экран 26 декабря, и уже к 7 января собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей.

Фото: kinoreporter. Съемки фильма проходили в Псковской области

Напомним, съемки фильм частично проходили в Псковской области. «деревенские» сцены фильма «Холоп» снимались в Красногородском районе.