Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Свидетельские показания» Семена Серзина
федерализация — не конец псковского театра
Пушкин-квест в музыке
Секрет финальной сцены
концерты после карантинной тишины
Оглушительная комедия, Чехов и Пушкин
ещё Концерты 24.02.2021 12:380 Николай Хондзинский: Программа концерта составлена из подлинных шедевров музыки XVIII века 27.02.2021 12:371 Ход королевой 24.02.2021 12:380 Николай Хондзинский: Программа концерта составлена из подлинных шедевров музыки XVIII века 19.02.2021 13:370 Композитор Игорь Рогалев проведет концерт для маленьких псковичей 16.02.2021 14:230 Дирижер Василий Юркевич рассказал об особенном концерте в Пскове 16.02.2021 12:180 Концерт «Шаг в бессмертие» даст в Пскове ансамбль песни и пляски ВДВ России
Сцена / Концерты

Ход королевой

27.02.2021 12:37|ПсковКомментариев: 1

«Вы согласны, что классическую музыку не надо популяризировать в наше время, а нужно играть ее настолько интересно и разнообразно, чтобы она попала в мейнстрим-культуру?» - спрашивает на своей странице в Инсте юная скрипачка Анна Зильберборд, которая с успехом выступила вчера в Псковской филармонии. Согласны, Анна, особенно если играть классику еще и так же талантливо, как вы. Изящная эмоциональная 14-летняя солистка стала центральным открытием концерта «XVIII Мегюль Моцарт Глюк». Главный дирижер Псковского губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский ввел в игру королеву - и не прогадал.

 

Фото здесь и далее: Псковская областная филармония

Партия изначально обещала быть интересной: в программе - неизвестный широкой публике французский композитор Этьенн Мегюль, по совместительству «сумасшедший тюльпанист», получивший орден Почетного Легиона лично от Наполеона Бонапарта, известный, но никогда не исполнявшийся в Пскове Глюк, точнее, его «Танец фурий» из оперы «Орфей и Эвридика», и великий Моцарт - его концерт № 5 для скрипки с оркестром давно признан самым совершенным скрипичным произведением австрийского гения. Он и сам не скромничал в своих письмах к отцу, отзываясь о своих произведениях так: «Концерты блестящи, приятны для слуха: то тут, то там знаток получит настоящее удовлетворение, но и не знатоки останутся довольны, сами не ведая почему».

Псковский слушатель, перенесенный силой искусства в XVIII век, кажется, и не ожидал, что в этом столетии так хорошо, так гармонично и так вольно дышит человек. Нет, без страстей, конечно, не обошлось: одна четвертая часть симфонии Мегюля чего стоила! Из нее, как из грозно-фиолетовой тучи, сверкали молнии и сыпались громы, пугающе напоминавшие бешеный темперамент бетховенской Пятой симфонии. Неожиданно произведение, которое, признаемся, воспринималось как то, что играется в первом отделении «на разогрев», оказалось совершенно самостоятельным, удивительным, с десятками таких мелодических ходов, которым позавидовали бы популярные советские песенники. Музыка, то хрупкая и осторожная, как невесомые пиццикато струнных, то настойчивая и призывная, как звук духовых, слушалась поистине на одном дыхании - не оторваться! Музыкантам оркестра особенно удался сложно выстроенный диалог между разными голосами - все эти переклички, отблески друг в друге.

«Поддали огня» и «Танец фурий», динамичный, взрывной, тревожный. Но несмотря на драматизм некоторых эпизодов (все-таки люди того времени повидали на своем веку и войны, и революции) музыка классиков подарила залу ощущение гармонии: «Нас мало избранных, счастливцев праздных».

Конечно, в наивысшей степени это чувство сконцентрировалось в Моцарте. Даже в пробирающие до слез моменты, когда умолкает оркестр, оставляя скрипку в трагическом одиночестве, ты понимаешь, что «легкое дыхание» жизни никуда не исчезло, оно было, есть и будет. Как заметил Николай Хондзинский в одном из своем интервью, «музыка Моцарта очищает, это безусловно. Сегодня, в наше непростое по многим параметрам время, творчество Моцарта, на мой взгляд, особенно актуально».

В этом смысле выбор солистки очень созвучен общему настроению произведения, завершившего концерт в Псковской областной филармонии. Юная искренность Анны Зильберборд, ее внимательнейшее прочтение концерта, вдумчивая нюансировка внутренних течений, пронизывающих это произведение, захватили и ошеломили слушателей. Бережно поддержал скрипку оркестр, чутко откликаясь на раскованную и в какой-то степени рискованную игру.

«Путешествие в XVIII век состоялось! Это были два часа счастья! Спасибо!», - написала одна из зрительниц в отзывах о концерте на странице филармонии в соцсетях. В подтверждение ее слов - продолжительные аплодисменты, в которых вчера искупали псковичи музыкантов.

Впереди - новые путешествия и новые партии: 5 марта в Большом концертном зале Псковский губернаторский симфонический оркестр под управлением Николая Хондзинского исполнит Концерт для виолончели с оркестром си минор и «Славянские танцы» Антонина Дворжака, а также концерт для виолончели с оркестром «Музыкальное паломничество» современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора. Солист - заслуженный артист России Борис Андрианов. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ >>>

Елена Никитина

Теги: #ТКД #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
27.02.2021, 12:371 Ход королевой 26.02.2021, 19:550 «В одном спектакле десятки мыслей и судеб» – Вера Емельянова посетила «Дни Победы» Псковского драмтеатра 26.02.2021, 19:300 В мартовском репертуаре Псковского театра драмы произошли изменения 26.02.2021, 15:420 Псковичей приглашают на концерт «XVIII Мегюль, Моцарт, Глюк»
26.02.2021, 14:060 Псковский театр опубликовал афишу на выходные 26.02.2021, 09:250 Спектакль любви непобедимой 25.02.2021, 16:330 Псковский театр открыл продажи билетов на «Свидетельские показания» в апреле 24.02.2021, 21:264 Дмитрий Месхиев: В этом году мы будем много раз радовать зрителей театра премьерами
24.02.2021, 20:141 Спектакль по Сухово-Кобылину поставит в Пскове ученик знаменитого театрального режиссера 24.02.2021, 16:030 «Война и мир» в шести голосах и судьбах 24.02.2021, 15:040 Путешественник расскажет псковичам о месте съемок «Звездных войн» 24.02.2021, 12:380 Николай Хондзинский: Программа концерта составлена из подлинных шедевров музыки XVIII века
23.02.2021, 18:470 Гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая приезжает на «Данилов-фест» в Псков 23.02.2021, 17:070 «Подстрочник» о «Днях Победы». ВИДЕО 23.02.2021, 16:151 Камиль Хардин: Зритель - это абсолютная энергия для артиста 23.02.2021, 15:180 Более 2800 человек посетили «Поезд Победы» в Великих Луках
23.02.2021, 14:350 Камиль Хардин и Максим Плеханов поделились впечатлениями от театральной работы в новых условиях 23.02.2021, 13:180 Псковские артисты рассказали, почему для спектакля «Дни Победы» выбрали не сцену 22.02.2021, 15:553 «Поезд Победы» в Великих Луках посетил главный федеральный инспектор по Псковской области 21.02.2021, 16:501 Более 800 человек посетили «Поезд Победы» в Великих Луках
20.02.2021, 17:320 Юбилей артистки отметят в псковском театре спектаклем «Цветаева и саксофон» 20.02.2021, 16:230 Новый зал открывается в псковском театре 20.02.2021, 14:041 В Великие Луки прибыл «Поезд Победы» 19.02.2021, 16:200 Псковский театра драмы опубликовал афишу на 23 февраля
19.02.2021, 13:370 Композитор Игорь Рогалев проведет концерт для маленьких псковичей 18.02.2021, 18:110 Псковичей приглашают на встречу с известным художником-псевдореалистом 18.02.2021, 12:460 Открыта регистрация на выставку «Поезд Победы» в Великих Луках 17.02.2021, 12:101 Регистрация на посещение «Поезда Победы» в Великих Луках откроется 18 февраля
17.02.2021, 11:540 На премьеру спектакля «Дни Победы» в Пскове приедет сценарист, работавшая с Говорухиным 17.02.2021, 10:590 Псковичи раскупили все билеты на три спектакля «Свидетельские показания» 16.02.2021, 19:313 Создается ощущение допроса - зрители о новом спектакле псковского драмтеатра 16.02.2021, 17:500 Псковский драмтеатр приглашает на премьеру спектакля «Свидетельские показания»
16.02.2021, 14:230 Дирижер Василий Юркевич рассказал об особенном концерте в Пскове 16.02.2021, 12:180 Концерт «Шаг в бессмертие» даст в Пскове ансамбль песни и пляски ВДВ России 15.02.2021, 15:370 Выставка памяти героев-десантников открылась в Пскове 13.02.2021, 19:130 Писатель Александр Пелевин рассказал псковичам о ширликах
12.02.2021, 17:270 Псковский театр драмы объявил акцию ко Дню всех влюбленных 11.02.2021, 17:390 Псковский театр драмы опубликовал афишу на март 11.02.2021, 14:350 Детский концерт «Язык музыки & Музыка языка» готовит псковская филармония 10.02.2021, 22:170 Премьеру истории о настоящих ковбоях увидели юные зрители в Псковском театре кукол. ФОТО
10.02.2021, 19:251 Новый театральный фестиваль появится в Пскове 10.02.2021, 17:000 Псковский театр драмы организует показы спектаклей для слабовидящих 10.02.2021, 16:100 Режиссер о псковской премьере «Дни Победы»: Без псевдогероики, без фальши 10.02.2021, 14:190 Представлена серия видеороликов о жизни и творчестве Пушкина в Пскове
10.02.2021, 12:280 «Поезд Победы» приедет в Великие Луки 20 февраля 08.02.2021, 17:590 Спектакль-лауреат «Золотой маски» покажут в Пскове 14 февраля 08.02.2021, 17:460 Новый артист исполнит роль в псковском спектакле «Река Потудань» 9 февраля 07.02.2021, 09:292 Пушкин-квест
06.02.2021, 22:372 Постановкой «Восемь вопросов Пушкину» открыли зимний сезон в псковской филармонии. ФОТО 04.02.2021, 18:280 Первую премьеру года представит Псковский театр драмы 23 февраля 02.02.2021, 17:400 В псковском отделении Союза театральных деятелей назвали лучшие роли сезона 01.02.2021, 18:120 В Псковском драмтеатре стартовала неделя скидок для студентов
01.02.2021, 16:460 Псковский драмтеатр собирает воспоминания псковичей о Дне Победы 01.02.2021, 15:150 Постановка «Восемь вопросов Пушкину» откроет зимний сезон в псковской филармонии 28.01.2021, 16:580 Псковский театр драмы объявляет акцию для студентов 27.01.2021, 15:230 Главный ответ - музыка: петербургский режиссер рассказал о концерте «Восемь вопросов Пушкину»
27.01.2021, 10:420 Опубликована афиша Псковского театра драмы на февраль 25.01.2021, 14:330 Псковская театральная мастерская «Гвозди» проведет первое прослушивание 26 января 24.01.2021, 15:375 Директор псковской филармонии мечтает о ремонте 24.01.2021, 12:150 Онлайн-диалог с Пушкиным организуют в псковской филармонии  
23.01.2021, 22:223 Псковский драмтеатр вынужденно переносит показ спектакля «Каштанка» на февраль 23.01.2021, 16:335 К нам пошли молодые и успешные мужчины: Елизавета Барышникова об аудитории филармонии 23.01.2021, 14:451 О новых музыкантах и инструментах псковского оркестра рассказала Елизавета Барышникова 23.01.2021, 10:224 Ансамбль Росгвардии приедет на Фестиваль русской музыки в Псков
22.01.2021, 21:050 Камерные мероприятия и большие концерты: что ждет псковичей на фестивале «Музыка на воде» 22.01.2021, 20:110 Летом в Пскове пройдет фестиваль народной музыки «Покровская башня» 22.01.2021, 19:123 На горе Соколихе в июне может состояться масштабный фестиваль 22.01.2021, 18:080 Впервые в Пскове будет создана своя оперная постановка
22.01.2021, 17:021 Стала известна дата проведения Дней Пушкинской поэзии в 2021 году 22.01.2021, 16:010 Цены на билеты в псковскую филармонию повышать не будут 22.01.2021, 15:040 Елизавета Барышникова: Псковская филармония должна стать самостоятельной организацией 22.01.2021, 14:400 «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой. ВИДЕО
22.01.2021, 13:451 Это лучше, чем ничего: Елизавета Барышникова о разрешении работы при наполняемости зала в 25% 22.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой 21.01.2021, 21:431 В Псковском театре кукол анонсировали февральские спектакли 21.01.2021, 15:410 50-летие выхода фильма «Андрей Рублев» в прокат планируют отметить в Псковской области
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru