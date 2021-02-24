Сцена / Концерты

Ход королевой

«Вы согласны, что классическую музыку не надо популяризировать в наше время, а нужно играть ее настолько интересно и разнообразно, чтобы она попала в мейнстрим-культуру?» - спрашивает на своей странице в Инсте юная скрипачка Анна Зильберборд, которая с успехом выступила вчера в Псковской филармонии. Согласны, Анна, особенно если играть классику еще и так же талантливо, как вы. Изящная эмоциональная 14-летняя солистка стала центральным открытием концерта «XVIII Мегюль Моцарт Глюк». Главный дирижер Псковского губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский ввел в игру королеву - и не прогадал.

Фото здесь и далее: Псковская областная филармония

Партия изначально обещала быть интересной: в программе - неизвестный широкой публике французский композитор Этьенн Мегюль, по совместительству «сумасшедший тюльпанист», получивший орден Почетного Легиона лично от Наполеона Бонапарта, известный, но никогда не исполнявшийся в Пскове Глюк, точнее, его «Танец фурий» из оперы «Орфей и Эвридика», и великий Моцарт - его концерт № 5 для скрипки с оркестром давно признан самым совершенным скрипичным произведением австрийского гения. Он и сам не скромничал в своих письмах к отцу, отзываясь о своих произведениях так: «Концерты блестящи, приятны для слуха: то тут, то там знаток получит настоящее удовлетворение, но и не знатоки останутся довольны, сами не ведая почему».

Псковский слушатель, перенесенный силой искусства в XVIII век, кажется, и не ожидал, что в этом столетии так хорошо, так гармонично и так вольно дышит человек. Нет, без страстей, конечно, не обошлось: одна четвертая часть симфонии Мегюля чего стоила! Из нее, как из грозно-фиолетовой тучи, сверкали молнии и сыпались громы, пугающе напоминавшие бешеный темперамент бетховенской Пятой симфонии. Неожиданно произведение, которое, признаемся, воспринималось как то, что играется в первом отделении «на разогрев», оказалось совершенно самостоятельным, удивительным, с десятками таких мелодических ходов, которым позавидовали бы популярные советские песенники. Музыка, то хрупкая и осторожная, как невесомые пиццикато струнных, то настойчивая и призывная, как звук духовых, слушалась поистине на одном дыхании - не оторваться! Музыкантам оркестра особенно удался сложно выстроенный диалог между разными голосами - все эти переклички, отблески друг в друге.

«Поддали огня» и «Танец фурий», динамичный, взрывной, тревожный. Но несмотря на драматизм некоторых эпизодов (все-таки люди того времени повидали на своем веку и войны, и революции) музыка классиков подарила залу ощущение гармонии: «Нас мало избранных, счастливцев праздных».

Конечно, в наивысшей степени это чувство сконцентрировалось в Моцарте. Даже в пробирающие до слез моменты, когда умолкает оркестр, оставляя скрипку в трагическом одиночестве, ты понимаешь, что «легкое дыхание» жизни никуда не исчезло, оно было, есть и будет. Как заметил Николай Хондзинский в одном из своем интервью, «музыка Моцарта очищает, это безусловно. Сегодня, в наше непростое по многим параметрам время, творчество Моцарта, на мой взгляд, особенно актуально».

В этом смысле выбор солистки очень созвучен общему настроению произведения, завершившего концерт в Псковской областной филармонии. Юная искренность Анны Зильберборд, ее внимательнейшее прочтение концерта, вдумчивая нюансировка внутренних течений, пронизывающих это произведение, захватили и ошеломили слушателей. Бережно поддержал скрипку оркестр, чутко откликаясь на раскованную и в какой-то степени рискованную игру.

«Путешествие в XVIII век состоялось! Это были два часа счастья! Спасибо!», - написала одна из зрительниц в отзывах о концерте на странице филармонии в соцсетях. В подтверждение ее слов - продолжительные аплодисменты, в которых вчера искупали псковичи музыкантов.

Впереди - новые путешествия и новые партии: 5 марта в Большом концертном зале Псковский губернаторский симфонический оркестр под управлением Николая Хондзинского исполнит Концерт для виолончели с оркестром си минор и «Славянские танцы» Антонина Дворжака, а также концерт для виолончели с оркестром «Музыкальное паломничество» современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора. Солист - заслуженный артист России Борис Андрианов. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ >>>

Елена Никитина