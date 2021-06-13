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Прима Мариинского театра выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове

Ведущая солистка Мариинского театра, неоднократная участница open-air концертов в Пскове Мария Баянкина выступит на концерте «Лавандовая ночь», который пройдет 1 августа на террасе отеля «Покровский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Вместе с Губернаторским симфоническим оркестром певица исполнит арии из барочных опер.

Мария Баянкина окончила Российскую Академию Музыки имени Гнесиных. Во время обучения работала с Творческой группой «Petit Opera», исполняя ведущие партии в операх Генри Перселла в проекте «Барочная музыка».

Она является неоднократным лауреатом международных и всероссийских конкурсов: международного конкурса Competizione dell’Opera (Ташкент, 2014; III премия), I Всероссийского конкурса молодых вокалистов «Будущее музыкального театра» (Омск, 2012; I премия), Всероссийского конкурса молодых вокалистов имени Надежды Обуховой (Липецк, 2012; III премия), I Международного конкурса молодых оперных певцов памяти М.Д. Михайлова (Чебоксары, 2010; III премия).

С 2008 года Мария – приглашенная солистка театра Ventidio Basso (Асколи-Пичено, Италия). В 2011 году получила стипендию Вагнеровского общества, дающую возможность молодым артистам посетить Байройт. В том же году стала солисткой Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В составе Академии Мариинского театра Мария давала концерты на ведущих музыкальных площадках Европы: Милан, Рим, Бари, Стокгольм, Венеция, Вена, Сан-Тропе, Канны, Лондон и других.

В репертуаре солистки партии из опер Моцарта, Верди, Чайковского, Римского-Корсакова и др. Она постоянная участница Московского Пасхального фестиваля, фестивалей «Звезды белых ночей», «Звезды на Байкале» Дениса Мацуева, «Crescendo».

Кроме того, Мария Баянкина принимала участие в гастролях Мариинского театра в Японии («Евгений Онегин», 2016), Неаполе («Чародейка», 2017) и Баден-Бадене («Евгений Онегин», партия сопрано в поэме «Колокола» Сергея Рахманинова, 2017).

«Летом 2018 года оперная певица блестяще выступила на концерте «Лавандовая ночь». Своей красотой и ярким, искренним исполнением Мария покорила сердца псковичей», - отметили в пресс-службе ТКД.

Сезон 2019-2020 ознаменовался для Марии Баянкиной рядом значительных дебютов: в партии Франчески да Римини в Концертгебау, Амстердам (концертное исполнение, дирижер Станислав Кочановский), Настасьи Филипповны («Идиот» Моисея Вайнберга) в Большом театре, Татьяны («Евгений Онегин» Петра Чайковского) в Римской опере (дирижер Джеймс Конлон). Вместе с оперной труппой Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева приняла участие в гастролях по странам Азии, выступив в партии Марии («Мазепа» Петра Чайковского) в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине и Сантори холле, Япония.

В сезоне 2020-21 Мария выступила на премьере оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова (Купава; дирижер Валерий Гергиев, сентябрь 2020), исполнила сольную программу из романсов Чайковского и Рахманинова в Концертном зале Мариинского театра (концертмейстер Анатолий Кузнецов, октябрь 2020). В январе 2021 года дебютировала в партии Розалинды на премьере оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь», в марте – в партии Джульетты («Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха).

1 августа знаменитая певица вновь выступит на одной сцене с Губернаторским симфоническим оркестром под управлением главного дирижера Николая Хондзинского.

Начало концертов в 18.00 и 21.00.

Купить билеты можно на сайте филармонии.