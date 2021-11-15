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«Джаз в Рождество» прозвучит в Пскове и Великих Луках

Концерт «Джаз в Рождество» известного джазового коллектива под управлением Аркадия Галковского, джазмена, саксофониста, преподавателя Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится 23 декабря в ДК ЛК Великие Луки и 6 января в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Вот уже более 25 лет традиционный концерт «Джаз в Рождество» является «визитной карточкой» музыкальной афиши региона.

Фото здесь и далее: ТКД

«В программе концерта - авторские аранжировки популярной джазовой классики Дюка Эллингтона, Антонио Карлоса Жобима, Диззи Гиллеспи, Джошуа Рэдмана и других, а также современные джазовые композиции. Зрители услышат необычное исполнение в фирменном стиле и авторскую программу, подобранную специально под настроение предновогоднего вечера», - отметили в ТКД.

В составе ансамбля: Сергей Поторочин (бас), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цемка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные).

Напомним, концерт «Джаз в Рождество» пройдет 23 декабря в 19:00 в ДК ЛК Великие Луки и 6 января в 18:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Билеты можно приобрести на сайте.

Зрители старше 18 лет, смогут посетить концерт при наличии одного следующих документов: заверенная справка о медицинском отводе от вакцинации и справка об отрицательном результате ПЦР-теста, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.