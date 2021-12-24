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Концерт в поддержку Анастасиевской часовни пройдет в Пскове

Концерт в поддержку Анастасиевской часовни состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

На сцену филармонии выйдет пианист Николай Кузнецов, лауреат международных конкурсов, обладатель одной из самых престижных музыкальных наград – Гран-при «Monte Carlo Piano Masters» (Монако, 2021), отметили в ТКД.

Концерт посвящен 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни (1901–1913). В создании памятника принимали участие два выдающихся деятеля культуры начала ХХ века – архитектор Алексей Щусев и художник Николай Рерих. Часовня является частью Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Сборы от концертов будут направлены на реставрацию бесценных настенных росписей архитектурного шедевра Псковской земли, добавили в ТКД.

В программе концерта - «Времена года» Петра Чайковского и «Богатырские ворота» Модеста Мусоргского.

Добавим, Николай Кузнецов – аспирант Московской консерватории, ученик профессора Сергея Доренского. По оценке легендарного педагога: «Николай – уникальный человек, очень эмоциональный и тонкий музыкант. Его исполнение насыщено яркими образами и глубоким психологизмом. Это незаурядный талант. Его ждет большое будущее».

Николай Кузнецов является стипендиатом Благотворительного Фонда имени Елены Ивановны Рерих, фондов Владимира Спивакова, Юрия Розума, Московского общественного фонда культуры и Фонда развития культуры «Возвращение».

Обладатель гранта от сети фирм «Pricewaterhouse Coopers», лауреат международного конкурса пианистов «Astana Piano Passion» (Казахстан), обладатель общественной премии «Будущее России», награжден стипендиями Правительства Москвы и Президента РФ. С 2018 года участник федеральной программы Московской филармонии при поддержке Министерства культуры РФ «Звезды XXI века» и «Всероссийские филармонические сезоны».

«Редчайший исполнительский талант молодого пианиста отмечен многими высокими наградами на международных конкурсах. Он стал обладателем первого приза конкурса "Золотое кольцо Шопена" (Словения, 2011), конкурса-фестиваля славянской музыки имени М. Балакирева (2011), фестиваля романтической музыки молодых музыкантов Москвы "Virtuoso-2015", московского фестиваля "Yamaha music award" (2014), Международного конкурса пианистов в Панама-Сити (Панама, 2016), Международного конкурса пианистов имени Рикардо Виньеса в Испании (2018), Международного конкурса "Wandering music stars" (Израиль, 2019)», - подчеркнули в ТКД.

Начало концерта 30 января в 19:00. Заказ и бронирование билетов доступны на сайте филармонии.