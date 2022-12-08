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Артисты Мариинского театра выступят на новогоднем гала-концерте в Пскове

Новогодний гала-концерт «Маска, маска, я вас знаю?», который состоится в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 28 и 29 декабря, приготовил для зрителей множество музыкальных сюрпризов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Удовольствие получат поклонники не только музыки, но и других видов искусств – от танца и театра до видеоарта. Выступление артистов в этом году будет организовано по-новому - оно пройдет в формате музыкального театра, который позволяет в равной степени сочетать песни, разговорный диалог, актерскую игру и танец», – рассказали в Театрально-концертной дирекции.

По словам художественного руководителя Псковской областной филармонии Алексея Репникова, зрители увидят на сцене представление, связанное общим действием и персонажами.

На сцене появятся три пары: в роли ведущих выступят актер и актриса Псковского театра драмы, артисты балета Мариинского театра исполнят па-де-де из «Дон Кихота» Людвига Минкуса, солисты-лауреаты международных конкурсов Елизавета Бокова и Александр Трофимов представят гостям классические номера из знаменитых мюзиклов, оперетты, оперные партии.

Лауреат международных конкурсов, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Александр Трофимов (тенор). Фото здесь и далее: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области

Лауреат международных конкурсов Елизавета Бокова (сопрано)

Заслуженная артистка Удмуртской республики, артистка балета Мариинского театра Елена Евсеева и лауреат международного конкурса, артист балета Мариинского театра Алексей Тимофеев

На концерте будет задействован мультимедийный экран, но на этот раз псковичей ждет сюрприз: изображение будет не статичным, а анимированным.

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте филармонии.