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Легендарный ВИА «Поющие гитары» выступит в Пскове

Участники легендарного вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» исполнят хиты на сцене БКЗ Филармонии 3 января 2023 года в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

«Новогодние праздники станут ярче и интереснее, если провести их в компании именитых артистов. Концертный вечер несомненно подарит не только отличное новогоднее настроение, но и позволит совершить музыкальное путешествие в прошлое», – отметили в БКЗ.

История коллектива яркая и многогранная. «Поющие гитары» стали первым вокально-инструментальным ансамблем, завоевавшим всесоюзную известность и любовь, а также родоначальниками жанра ВИА в СССР, впоследствии ставшего образцом и примером для многочисленных последователей и подражателей.

Многие известные и талантливые музыканты, такие как Ирина Понаровская, Александр Розенбаум, Юрий Антонов начинали свой путь к популярности и славе в «Поющих гитарах».

«О количестве композиций, которые стали близкими и любимыми зрителям можно рассказывать бесконечно! "Синий иней", "Люди встречаются", "Если любишь ты", "Толстый Карлсон", "Песенка велосипедистов", "Соловей", "Сумерки", "Нет тебя прекрасней" и многие другие песни знает наизусть не одно поколение!» – напомнили организаторы.

На сегодняшний день в составе легендарного ВИА выступают: Евгений Броневицкий – один из основателей ансамбля и первый участник; Василий Борисов, выступающий в коллективе с 1970 года; Владимир Васильев «Царь», участник ансамбля с 1974 года; Валерий Кочегуро, композитор и автор-исполнитель таких полюбившихся композиций, как «Санкт-Петербург», «Весна», «Поющие гитары»; Милена Вавилова – единственная солистка, украшающая коллектив и выступающая в составе легендарного ВИА с 2004 года.

Придя на концерт ВИА «Поющие гитары», зрители услышат самые любимые композиции в оригинальном, живом исполнении. А праздничная, новогодняя атмосфера вечера подарит зрителям прекрасное настроение и незабываемые впечатления.

Как добавили в БКЗ, билеты на концерт легендарного коллектива станут отличным подарком для близких к предстоящим праздникам.

Приобрести их можно в кассе БКЗ Филармонии, а также на сайте МОИБИЛЕТЫ.РФ.

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