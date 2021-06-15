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Псковский драмтеатр расширил афишу сентября

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина расширил афишу сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Пиковая дама», дополнительные показы спектакля-кабаре и спектакль-путешествие «Невидимого театра» вошли в дополненный репертуар сентября. Отчасти афиша разрослась благодаря программе Пушкинского театрального фестиваля, который в 28-й раз пройдет в Пскове.

В начале сентября псковичей ждет представление в Псковском кремле: 2 и 3 сентября Пушкинский фестиваль откроется спектаклем Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви». Действие развернется под открытым небом у стен Троицкого собора. За два дня посмотреть спектакль смогут около 800 зрителей.

Еще один гость фестиваля – «Невидимый театр» Семена Серзина. Спектакль-путешествие по стихотворениям и дневникам советского режиссера и сценариста Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве» 9 и 10 сентября будет показан во дворе Пушкинского театра.

Псковский театр драмы представит гостям фестиваля две новинки – спектакль-кабаре в постановке художественного руководителя театра «Постой, паровоз!» (4 и 11 сентября) и спектакль молодого столичного режиссера Хуго Эрикссена «Смерть Тарелкина» (12 сентября).

В сентябрьскую афишу добавилось два показа спектакля по известной повести Пушкина «Пиковая дама» – 8 сентября и 26 сентября (вместо «Гробницы малыша Тутанхамона»).

Кроме того, в следующем месяце театр представит зрителям премьеры прошлого сезона, постановки по классике, популярные комедии и поэтические программы.

«Маленький театр» для малышей дошкольного возраста будет работать в выходные 11 сентября и 25-26 сентября. Юных зрителей приглашают на спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа».

Ознакомиться с афишей и приобрести билеты можно в кассе и на официальном сайте театра.