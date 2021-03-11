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Фотовыставка «История города Пскова в войну» открылась на набережной реки Великой

Фотовыставка «История города Пскова в войну», подготовленная Театрально-концертной дирекцией, открылась в областном центре на набережной реки Великой около винтовой лестницы Ольгинского моста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе дирекции.

Содержанием выставки стали подлинные фотографии, отражающие историю Пскова периода оккупации и освобождения от захватчиков. «Фотографии наглядно повествуют, какой ценой дался городу день Победы, и какие разрушения принесла ему война», - отметили в пресс-службе.

Псков стал первым крупным российским городом, принявшим на себя удар противника. Гитлеровское командование придавало взятию Пскова особое значение, называя город «ключом к парадным дверям Ленинграда», рассказали в пресс-службе. «Город был оккупирован уже 9 июля 1941 года, а полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков только 23 июля 1944 года, представляя собой сплошные руины. Его жителям предстояло совершить новый героический подвиг, на этот раз трудовой – подвиг возрождения, ничуть не уступавший по своей значимости военному», - отметили в Театрально-концертной дирекции.

Псковичей приглашают ознакомиться с выставкой и изучить страницы истории родного края.