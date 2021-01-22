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В Пскове снова действуют программы господдержки на покупку автомобилей LADA

Программы государственной поддержки на покупку автомобилей LADA снова в действии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в автосалоне «Прагматика Псков», предлагаются максимально выгодные условия при покупке LADA - можно приобрести автомобиль по доступной цене, суммируя акции по специальным программам.

Выгода 10% от стоимости при покупке на условиях льготного кредитования*.

Льготный автокредит может быть выдан без первоначального взноса.

• Программа кредитования «Семейный автомобиль» теперь и для семей с одним ребенком.

• Программа кредитования «Первый автомобиль» для тех, кто ранее не имел автомобиль в собственности.

• Программа льготного кредитования для тех, кто продает свое автотранспортное средство возрастом свыше 6 лет в счет уплаты части первоначального взноса.

• Специальные условия покупки автомобиля в кредит для работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

Расширенными условиями программы государственной поддержки можно воспользоваться при условиях:

• наличие действующих водительских прав;

• отсутствие других автокредитов в течение 2020 и 2021 года, при этом в 2021 году также не заключаются иные кредитные договоры на приобретение автомобиля;

Звоните прямо сейчас и узнавайте условия получения государственной поддержки +7 (8112) 70-10-70. «Прагматика Псков», улица Леона Поземского, 112.

*кредит предоставляется банками-партнерами программы: ПАО «ВТБ», ООО «Русфинансбанк», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк».