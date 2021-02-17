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Псковичам дарят мужские подарки при покупке новой «Лады»

Официальный дилер «Лада» «Прагматика Псков» поздравляет мужчин с наступающим Днем защитника Отечества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в автосалоне, в честь праздника каждого мужчину ждут подарки* при покупке автомобиля «Лада» с 20 по 23 февраля.

Кроме того, Прагматика напоминает, что до конца февраля в дилерском центре действует государственная программа поддержки, участвуя в которой, можно приобрести автомобиль со скидкой 10%.

Узнать подробности акции и забронировать автомобиль можно по телефону +7 (8112) 70-10-70.

Прагматика Псков - официальный дилер «Лада». Адрес: улица Леона Поземского, 112

*информацию по подаркам уточняйте у продавцов-консультантов в дилерском центре или по телефону +7-8112-70-10-70.