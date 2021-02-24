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АвтоМир / Автомобили

«Псковские тепловые сети» приобрели новый автомобиль

01.06.2021 08:53|ПсковКомментариев: 0

«Псковские тепловые сети» приобрели новый автомобиль. «Мы посвятили много публикаций рассказам о перевооружении нашего предприятия, время не стоит на месте и нашему предприятию приходится за ним поспевать. Наверняка, многие сейчас подумали, что речь пойдет о приобретении очередного оборудования, или специальной машины, или просто машины, или еще чего-то там. Они будут правы, но не совсем. Мы действительно приобрели еще один автомобиль, но вот для чего?», - сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«На первый взгляд – это обычный автомобиль, на базе ГАЗель NEXT, но есть здесь и ряд интересных нюансов. Мы несколько переделали этот автомобиль, никаких изменений, которые требуют дополнительной сертификации, естественно, здесь нет, просто мы его немного доработали и доукомплектовали для выполнения определенных задач», - сообщили в ПТС.

«Весь кузов автомобили мы обили, не спроста, это необходимо, чтобы сохранить лакокрасочное покрытие, ведь чего только здесь не будет перевозиться, зная специфику нашей работы. Обязательным оборудованием для всех наших автомобилей является генератор, помпа и еще некоторые необходимые в работе инструменты. А когда все это добро зафиксировано, то можно чувствовать себя немного спокойнее. Данный автомобиль способен перевести порядка семи человек, что тоже является очень важным и логичным условием, ведь сама машина, даже при наличии всего этого оборудования в кузове, работы произвести не сможет. Естественно, полноценной автономкой это не назвать, но со своими задачами она справится, без особого труда», - сообщили в пресс-службе.

Теги: #птс #Псковские тепловые сети #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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