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Автосалон Geely открылся в Пскове

Открытие автосалона Geely в Пскове на Рижском проспекте, 100 В состоялось в начале декабря. Клиентам предлагают полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию моделей марки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автосалоне.

Партнером дистрибьютора Geely в Пскове стал «Автохолдинг РРТ». Это один из крупнейших российских автомобильных холдингов, объединяющий 14 автоцентров ведущих автомобильных брендов в 12 городах России.

Для первых клиентов нового автосалона «РРТ», официального дилера Geely, действуют специальные условия на покупку автомобилей в декабре.

«Звоните и приезжайте на Рижский проспект 100 В!» - обратились к жителям и гостям Пскова в автосалоне.

Открыта запись на тест-драйв по телефону +7 (8112) 70 00 70.